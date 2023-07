Homem é preso por importunação sexual contra frentista, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual após passar a mão em uma frentista enquanto ela trabalhava. O caso ocorreu em Brasil Novo, sudoeste do Pará, e foi divulgado na sexta-feira (30) pela Polícia Civil.

“A vítima informou que estava trabalhando em um posto localizado no centro da cidade, quando o suspeito se aproximou por trás e passou a mão nela, evadindo-se em seguida do local”, detalhou a polícia.

Nas imagens é possível ver quando o homem se aproxima caminhando, enquanto a frentista abastece uma moto. Ele passa a mão nela e segue caminhando. A mulher parece se assustar, mas não reage na hora. Depois, ela procurou a delegacia.

O posto de combustíveis possuía câmeras e, ao analisar as imagens, a polícia identificou e localizou um suspeito, que foi preso em flagrante.

A pena prevista para quem importuna sexualmente alguém é de um a cinco anos de cadeia.

O que fazer em caso de importunação

Em situações como essa, a orientação é acionar a polícia. Uma das possibilidades é tentar verificar as características físicas e vestimentas da pessoa e, se estiver com veículo, tentar guardar ou anotar a placa, além de acionar a Polícia Militar via 190.

A lei se refere como importunação sexual “o ato libidinoso praticado contra alguém, e sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. Alguns dos casos mais comuns são de abuso sofridos por mulheres em meios de transporte coletivo, como ônibus e metrô.

Fonte: G1 PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2023/10:08:11

