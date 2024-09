homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Santarém | PA

Arma encontrada com o suspeito no bairro Mararu, em Santarém — Foto: Divulgação/Polícia Militar

A abordagem e prisão ao suspeito aconteceu por volta das 22h50 de sábado (31) quando a PM realizava ações da Operação Tolerância Zero.

Um homem, de 32 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo na noite de sábado (31) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 22h50 no bairro Mararu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a abordagem aconteceu depois que populares acionaram a polícia para denunciar que um homem “moreno e gordo” estava armado na Estrada do Diamantino.

Com as características do suspeito e do veículo, a polícia conseguiu fazer a abordagem ao suspeito. Com ele os policiais encontraram uma arma de fogo tipo garrucha calibre 32.

O homem identificado como Darlisson Vieira da Silva não apresentou nenhum registro da arma e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Darlisson foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/12:59:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...