Concurso no Pará: 12 órgãos do Estado abrem vagas

Mais de 10 órgãos do Estado devem abrir concursos em breve, como o Igeprev. | (Foto:Agência Pará).

Segundo o Governo do Estado, 900 vagas estão sendo previstas apenas para a área da saúde. Editais devem sair a qualquer momento

Está prevista a publicação de editais de concursos públicos promovidos pelo Governo do Estado, em diversas áreas de atuação, para os próximos meses no Pará.

Ao todo, serão ofertadas mais de 900 vagas somente em três hospitais estaduais e na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Outras vagas também estão previstas em mais órgãos, totalizando mais de 1.500 chances.

“O objetivo é melhorar a qualidade nos serviços prestados à população, além, é claro, de gerar novas oportunidades na atividade pública por meio de concurso.

Dos concursos que já haviam iniciado em 2022, para o segundo semestre já foram definidas as empresas que realizarão a execução dos certames do Igeprev, Santa Casa, Ophir Loyola e Gaspar Vianna, Fasepa e Sespa. Estando os mesmos obedecendo as tratativas legais para a finalização do trâmite e contratação das bancas executoras”, ressalta a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Thainná Vieira.

No Hospital Ophir Loyola serão ofertadas 121 vagas para os níveis médio (técnico de enfermagem) e superior (médico; farmacêutico; biomédico; técnico de administração e finanças; técnico em gestão de infraestrutura; engenharia de segurança do trabalho).

Na Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Vianna serão 219 vagas para nível médio (auxiliar administrativo; auxiliar de tecnologia em informática; técnico em eletrônica; técnico de enfermagem; técnico de laboratório; técnico de segurança do trabalho) e superior (assistente social; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta; médico; psicólogo; técnico em educação física; terapeuta ocupacional).

A Fundação Santa Casa da Misericórdia do Pará irá ofertar 250 vagas para níveis médio (assistente administrativo; assistente de informática; assistente de contabilidade; técnico de enfermagem) e superior (analista de sistema; engenheiro civil; estatístico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; terapeuta ocupacional; nutricionista; psicólogo; médico). A Sespa oferecerá 315 vagas de ensino médio e superior.

OUTRAS VAGAS

Mais de 20 vagas serão ofertadas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev); mais de 65 pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa); mais de 135 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas); mais de 30 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop); mais de 65 vagas para a Agência de Transporte Metropolitano do Estado do Pará (AGTRAN); mais de 65 vagas para o Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará); mais de 45 vagas pela Polícia Civil do Pará (área administrativa); mais de 245 vagas pela Polícia Científica do Pará. Ao todo, são mais de 1.500 vagas previstas. (Com informações do Diário do Pará).

