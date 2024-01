Ministro Jader Filho assina recursos a municípios do Pará

Augusto Corrêa, Bragança e Santarém irão receber recursos destinados a obras de mobilidade urbana, saneamento e abastecimento de água.

Ministro das Cidades, Jader Filho, desembarca no Pará para participar de cerimônias que marcam a assinatura de contratos para novos repasses de recursos do Governo Federal, destinados à realização de obras de mobilidade urbana, saneamento e abastecimento de água em três municípios do Pará.

As cidades que serão visitadas pelo ministro Jader Filho nesta sexta-feira (19) são Augusto Corrêa e Bragança, no nordeste do Pará, e Santarém, no oeste do Estado.

AUGUSTO CORRÊA

Em Augusto Corrêa, o Ministro das Cidades, Jader Filho, vai participar da cerimônia que marca a assinatura do contrato para repasse de recursos do Governo Federal, destinados à realização de obras de mobilidade urbana no município de Augusto Corrêa, no Pará.

Na ocasião, Jader Filho, representantes municipais e da Caixa Econômica Federal vão assinar o contrato que formaliza o repasse de R$ 3,82 milhões em recursos do Governo Federal para a pavimentação asfáltica de diversas ruas na área urbana de Augusto Corrêa.

Entre os bairros beneficiados, estão: São Benedito, Lírios do Vale, Jardim Bela Vista e São João. A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para às 10h, na quadra poliesportiva da Escola do Rosa Athayde, no bairro Santa Cruz, em Augusto Corrêa.

Serviço:

Assinatura de contrato para repasse de recursos federais para obras em Augusto Corrêa (PA)

Data: 19 de janeiro.

Horário: 10h. Local: Quadra Poliesportiva da Escola do Rosa Athayde – Trav. Manoel Avelino Alves, 215, Santa Cruz – Augusto Corrêa (PA)

BRAGANÇA

Já em Bragança, o Ministro das Cidades, Jader Filho, vai participar da cerimônia que marca a assinatura do contrato para repasse de recursos do Governo Federal, destinados à realização de obras de mobilidade urbana no município de Bragança, no Pará.

Na ocasião, Jader Filho, representantes municipais e da Caixa Econômica Federal vão assinar o contrato que formaliza o repasse de R$ 6,7 milhões em recursos do Governo Federal para a pavimentação e recapeamento de vias na área urbana de Bragança.

O recurso vai garantir o recapeamento das principais vias do município, considerado um dos principais polos turísticos do Pará. Vias que nunca receberam asfalto também deverão ser contempladas com sinalização e sistemas de drenagem das águas pluviais.

A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para às 14h,no teatro do Museu da Marujada, no centro de Bragança.

Serviço:

Assinatura de contrato para repasse de recursos federais para obras em Bragança (PA)

Data: 19 de janeiro

Horário: 14h. Local: Teatro Museu da Marujada – Trav. Cônego Miguel – Centro, Bragança (PA).

SANTARÉM

Em Santarém, o Ministro das Cidades, Jader Filho, vai participar da cerimônia que marca a assinatura do contrato para novos repasses de recursos do Governo Federal, destinados à realização de obras de mobilidade urbana no município de Santarém, no Pará.

Na ocasião, Jader Filho, representantes municipais e da Caixa Econômica Federal vão assinar o contrato que formaliza o repasse de R$ 2,87 milhões em recursos do Governo Federal para a pavimentação e recapeamento de vias na área urbana de Santarém.

Os recursos visam garantir o asfaltamento de ruas nos bairros Mapiri e Liberdade. Também serão apresentados os repasses já realizados pelo Ministério das Cidades para obras de drenagem e pavimentação no bairro Floresta e asfaltamento na área central e nos bairros Uruará, Conquista, Caranazal e Mararu, além da implantação, ampliação e reforma de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais de Santarém.

O investimento total somado é de R$ 31,86 milhões em recursos do Governo Federal, com R$ 1,5 milhão de contrapartidas da Prefeitura de Santarém

A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para às 18:20, na Prefeitura Municipal de Santarém.

Serviço:

Assinatura de contrato para repasse de recursos federais para obras em Santarém (PA)

Data: 19 de janeiro

Horário: 18:20

Local: Prefeitura de Santarém – Av. Dr. Anísio Chaves, 853 – Aeroporto Velho, Santarém (PA).

