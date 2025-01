Dois homens morrem após confronto com a Rotam no Pará

Foto: Reprodução | Conforme a PM, os agentes deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram e fugiram, fazendo com que os policiais fossem atrás do carro.

Marcos Venícius Bastos Galego, de 48 anos, e Bruci Silva de Jesus, 29, morreram após entrarem em confronto com o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) no fim da manhã desta quarta-feira (8/1), na PA-483, a Alça Viária, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, a Rotam havia recebido uma denúncia anônima de que dois homens armados estariam se deslocando de Tailândia, no nordeste do Pará, para Marituba, com a intenção de realizar atentados contra agentes de segurança pública.

A partir das informações recebidas, a polícia conseguiu as características e a descrição do veículo onde estariam os suspeitos. Com isso, uma guarnição da Rotam conseguiu localizar um automóvel suspeito na Alça Viária, antes da ponte.

Conforme a PM, os agentes deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram e fugiram, fazendo com que os policiais fossem atrás do carro. Em um certo momento, o automóvel parou e foi quando Marcos e Bruci atiraram contra os PMs, conforme o relato policial.

A Rotam revidou e baleou os dois suspeitos, que chegaram a ser socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, mas não resistiram. Com a dupla, a polícia encontrou um revólver com duas munições intactas e uma arma caseira, também municiado.

