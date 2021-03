Polícia Civil do Pará inscreve até esta quinta-feira, 1; acesse

Inscrições para cargos na Polícia Civil estão abertas (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

São 52 vagas abertas em dois cargos de níveis médio/técnico e superior

A Polícia Civil do Estado do Pará inscreve de hoje até esta quinta-feira (1º), em novo processo seletivo simplificado (001/2021) para preencher 52 vagas temporárias em dois cargos de níveis médio/técnico e superior para lotação em Belém e na Região Metropolitana. Os salários são de R$ 1.100 mais gratificações e R$ 1.560 mais gratificações.

Das 52 vagas abertas, três delas para a função de Assistente Administrativo serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência. Os contratados atuarão em jornadas diárias de 6 horas.O cargo de assistente administrativo, que tem 47 vagas, exige conclusão de ensino médio ou técnico, expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida.

O salário será de R$ 1.100,00, mais gratificação por carga horária de 30 horas por semana.Já para a função de técnico em gestão pública: serviço social, que tem cinco vagas, é exigido diploma do curso de graduação de ensino superior em serviço social, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário é de R$ 1.560,76, mais gratificação por 30 horas por semana. O valor da gratificação não foi divulgado no edital.

As inscrições para o concurso da PC-PA devem ser feitas da 0h da quarta-feira, dia 31 de março, até as 23h59min da quinta-feira, 1º de abril de 2021, pela internet, por meio do endereço eletrônico.

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer o upload (envio de arquivos) nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” e “PDF” dos seguintes documentos:Documentação comprobatória da escolaridade;Documentação profissional;Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição;Cadastro da Pessoa Física;Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação;Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;Título Eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;Carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino;Comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias;Certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Polícia Civil do domicílio do candidato e/ou do Estado do Pará;Declaração de inexistência de vínculo temporário com a Administração Pública Estadual nos últimos 06 (seis) meses;Currículo incluindo informações cadastrais, especialmente telefone com WhatsApp e e-mail (preferencialmente conta do Google).

Os candidatos serão avaliados mediante analise de títulos e tempo de experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. Haverá ainda entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório prevista para ser realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2021, em locais a serem divulgados.AtribuiçõesTécnico em Gestão Pública: Serviço Social: Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e execução relacionadas com a elaboração de planos, programas e projetos sociais e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação e de acordo com a sua formação profissional.

Assistente Administrativo: Realizar atividades de nível médio que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, finanças, orçamento, organização e métodos, material, classificação, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades administrativas e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação.O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado ainda uma única vez, por igual período, a critério do Órgão.

Acesse o edital completo.

