“Jirico”, cachaça e dois mortos na zona rural de Itupiranga | PA

Foto: Reprodução | Acidente ocorreu, próximo à Vila Monte Castelo, na descida de uma ladeira, por volta de 15 horas.

ITUPIRANGA (PA) – Neste domingo (5), uma tragédia atingiu várias famílias, próximo à Vila Monte Castelo, na região da “Vila Mariquinha” e Vila São Sebastião, por volta de 15h, mais precisamente no “PA Barraca do Meio”, na zona rural da cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará, deixando dois mortos.

Segundo as primeiras informações enviadas ao Portal Debate, um operador de máquinas pesadas estava realizando um serviço de aragem em uma fazenda, mas por volta de meio dia, após finalizar a empreitada, decidiu “tomar todas” acompanhado de uns jovens da comunidade Monte Castelo e, por volta de de 15h, decidiu ir para casa dando carona a um monte gente em um trator, conhecido como “jirico”.

A viagem estava indo bem, porém, na descida de uma ladeira, o operador do “jirico arador” perdeu o controle da direção, o trator desceu uma ribanceira de aproximadamente de 15 metros de altura, matou dois e deixou duas vítimas bastante feridas. De acordo com testemunhas, se as demais pessoas não tivessem saltado do veículo pesado, teria ocorrido a morte de mais gente. A identidade dos mortos não foi divulgada.

Uma vítima foi a óbito no local do acidente. Os outros ocupantes do “jirico” foram socorridos, todavia outro jovem teria evoluído a óbito antes de receber atendimento na cidade de Itupiranga. A notícia da tragédia abalou a cidade e questionou a combinação da mistura entre álcool e volante. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico legal de Marabá (IML) para realização de necropsia e posterior velório e sepultamento.

De acordo com relatos locais, houve vítima que foi removida para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), passou por cirurgias e teve parte do membro superior amputado. Um dos mortos seria morador do Bairro Cidade Nova, em Itupiranga, local onde o corpo será velado. a reportagem não conseguiu falar com o proprietário da fazenda, entretanto o espaço fica cedido para futuras manifestações sobre o ocorrido. Tristeza.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/07:01:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...