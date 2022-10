Homem é preso suspeito de extorquir e ameaçar empresas de internet no interior do Pará

Polícia Civil prende acusado de extorquir e ameaçar empresas de internet. — Foto: Divulgação

Extorsões eram realizadas principalmente de modo virtual, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas.

A Polícia Civil deflagrou na tarde desta segunda-feira (24) a Operação “Modo On” no município de Moju, no nordeste do Pará. Um homem foi preso suspeito de extorquir empresas de internet.

A operação teve como objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão contra investigados por crimes de associação criminosa, extorsão, estelionato, ameaça e danos cometidos contra empresas provedoras de internet.

As extorsões eram realizadas principalmente de modo virtual, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Os criminosos cobravam valores, que variavam de R$ 5 a R$ 10 mil, das empresas para que os funcionários pudessem trabalhar em alguns bairros da cidade.

Caso as empresas negassem a cobrança, seus técnicos seriam ameaçados e os equipamentos danificados pelos criminosos.

Após as ocorrências registradas na Delegacia de Moju, a equipe policial conseguiu identificar um homem que atuava como receptador dos valores transferidos pelos provedores de internet.

Apreensões

Na residência do suspeito foram apreendidos vários equipamentos, como celulares e cartões bancários, além de um notebook e um HD externo. O material será periciado e anexado ao inquérito do caso.

O preso foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/10:19:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...