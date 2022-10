Adolescente perde controle de veículo, invade posto e destrói bombas de combustíveis em Novo Progresso;Vídeo

Uma adolescente, de 16 anos, perdeu o controle do carro que conduzia e invadiu em um posto de combustível no início da noite desta segunda-feira, 24 de outubro de 2022, em Novo Progresso. (foto: Reprodução)

O caso foi registrado no posto de combustível próximo ao lago municipal, que informou ao Jornal Folha do Progresso que está aguardando a chegada do responsável pelo veículo, que está a trabalho em Moraes de Almeida, risco foi alto, mas rapidamente controlado. Um técnico de manutenção foi chamado e rapidamente sanado risco de explosão, a polícia militar foi rapidamente acionada e prestado apoio no local, e já iniciado hoje os reparos. Que, a adolescente é menor de idade e não tem o nome e ela, não tem responsável na cidade.

O carro bateu na parede do escritório do posto e ainda destruiu uma das bombas de combustíveis. Além disso, o motorista atingiu um caminhão, que estava estacionado no posto. Um Boletim de ocorrência será registrado na delegacia de polícia para apurar o caso.

O atendimento do posto e da conveniência foi isolado para reparos!

