Motorista de aplicativo é encontrado carbonizado, no sudeste do Pará

Motorista de aplicativo desaparece por cerca de uma semana e é encontrado carbonizado, no sudeste do Pará — Foto: Reprodução / Tv Liberal

Vítima estava desaparecida há uma semana. Corpo foi encontrado no domingo (23) e enterrado nesta segunda-feira (24).

Tiago Silva Pereira, motorista de aplicativo desaparecido desde o dia 18 de outubro, foi encontrado carbonizado no domingo (23), próximo a uma terra indígena em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. Funeral da vítima ocorreu nesta segunda (24). Thiago era pai e deixa uma filha de cinco anos.

A vítima, de 27 anos, havia saído na última terça (18) de Marabá para fazer uma corrida em Abel Figueiredo, ambas cidades do sudeste do estado, distantes cerca de 90 km uma da outra.

Após desaparecer, o carro de Tiago foi localizado na última quarta (19), um dia após a viagem a trabalho, próximo ao local onde o corpo foi encontrado, quatro dias depois.

No funeral de Tiago, familiares e amigos prestaram homenagem em frente à casa do motorista e se mostraram inconformados com a situação.

“Somos vulneráveis. Motoristas de app têm se tornado alvo fácil pra quem comete esse tipo de crime, seja ele furto do bem material do motorista ou para usar o carro para cometer outros crimes.

A gente está pedindo esse socorro e repassando o que estamos passando no dia a dia dentro da cidade de Marabá”, desabafou o presidente da Associação dos Motoristas de App de Marabá, Félix Fonseca.

Depois, com faixas pretas fixadas nos carros, os colegas de trabalho de Tiago foram até o cemitério da para a última despedida. Em seguida protestaram pelas ruas de Marabá por justiça e segurança à categoria.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o crime e que diligências estão sendo conduzidas a fim de identificar a motivação e os responsáveis pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 25/10/2022/10:25:13

