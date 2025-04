Operação recupera carro roubado e prende envolvidos em sequestro, no Pará

Foto: Reprodução | Segundo a ocorrência, criminosos armados abordaram o veículo da família — um Hyundai HB20 — e mantiveram a esposa, os dois filhos e a sogra do motorista em cárcere privado, exigindo R$ 50 mil para a libertação dos reféns

Uma operação envolvendo o 34° Batalhão da Polícia Militar, Batalhão de Missões Especiais (BME), 4° BPM e Polícia Rodoviária Federal resultou, na tarde de quarta-feira (16), na recuperação de um carro roubado e na apreensão de uma Range Rover com registro de furto, em Marabá, sudeste do Pará. A ação teve início após Erivaldo Morais da Silva relatar à polícia que sua família havia sido sequestrada durante um assalto entre Parauapebas e Curionópolis.

Segundo o relato, criminosos armados abordaram o veículo da família — um Hyundai HB20, placa SZO-7G96 — e mantiveram a esposa, os dois filhos e a sogra de Erivaldo em cárcere privado, exigindo R$ 50 mil para a libertação dos reféns. O carro possuía rastreador e a localização foi repassada em tempo real às equipes policiais. Às 17h10, a viatura BME 8402 localizou o automóvel trafegando pela rodovia Transamazônica, próximo à Câmara Municipal de Marabá.

Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, sendo alcançado e preso. Identificado como Rafael, ele afirmou ter recebido o carro de Sinval Lima Carvalho Filho, com a missão de levá-lo ao estado do Tocantins. Rafael informou ainda que estava hospedado na casa do pai de Sinval, no bairro Belo Horizonte. No local, as equipes encontraram Sinval Lima Carvalho (pai) e, durante buscas, localizaram uma Range Rover Evoque, placa PSO-3A10, com sinais de adulteração.

A PRF foi acionada e confirmou que a Range Rover era roubada, conforme registro no boletim de ocorrência n° 00214/2022.100922-2. O veículo e o morador foram conduzidos à Seccional Urbana de Polícia Civil. A operação contou com apoio das viaturas 3402, 3403, 3404 (GPA), 3406, 3409, 078, 8401, 8402, 8403, 8407 e da PRF Tático Rodoviário. As investigações continuam para localizar Sinval Filho e demais envolvidos no sequestro e esquema de receptação.

