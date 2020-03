Homem é resgatado de torre de telefonia (mais de 50 metros) no interior do Pará

Duas viaturas dos Bombeiros foram deslocadas até o local para resgate. | Reprodução

Um homem, cuja identidade não foi revelada, subiu em uma torre de telefonia, mas ficou preso e precisou ser resgatado nesta sexta-feira (28) na rodovia PA-256, em Paragominas, nordeste paraense.

As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que afirmou que o homem de 32 anos, residente do município de Ipixuna do Pará, subiu uma torre de telefonia de 50 metros de altura motivado por problemas financeiros.

Duas viaturas dos Bombeiros foram deslocadas até o local.

Quase uma hora depois o homem foi resgatado pela equipe.

