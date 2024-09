Homem é sufocado após barra de supino escapar na academia

Homem quase morre após barra de supino escapar | Foto: Reprodução Redes Sociais

Homem quase sufocado por barra de supino em academia. Entenda os riscos e como prevenir acidentes durante treinos.

As estatísticas sobre acidentes em academias no Brasil, embora não sejam amplamente divulgadas, revelam que a maioria dos incidentes está associada ao uso inadequado de equipamentos e à falta de orientação adequada. Lesões musculares, entorses e fraturas são recorrentes, especialmente entre iniciantes ou praticantes que treinam sem a supervisão de profissionais qualificados.

Um exemplo alarmante ocorreu com um aluno de uma academia em Taiwan, onde imagens capturadas por um celular mostram o homem quase sendo estrangulado devido à pressão de mais de 104 quilos sobre seu pescoço durante um exercício de supino.

Enquanto realizava o levantamento de pesos, ele perdeu a força e a barra caiu sobre seu pescoço, levando-o a debater-se em desespero. Ele tentou se libertar, mas sem sucesso.

Após alguns segundos, suas pernas começaram a tremer, aparentemente devido à falta de ar, momento em que outros alunos perceberam sua situação. Um homem rapidamente levantou a barra de um lado, enquanto uma mulher fez o mesmo do outro.

A vítima permaneceu deitada, sem forças. Posteriormente, conforme noticiado pelo The Sun, uma equipe de socorro chegou rapidamente e o homem se recuperou totalmente, ele não teve sequelas.

Para prevenir a ocorrência de acidentes semelhantes, algumas medidas de segurança podem ser implementadas:

1. Supervisão constante: A presença de um profissional atento pode prevenir incidentes graves.

2. Treinamento adequado: Orientar os clientes sobre o uso correto dos equipamentos e a importância de respeitar seus limites.

3. Sistema de alerta: Estabelecer botões de emergência ou sistemas de alerta que sejam visíveis e acessíveis.

Alerta

Esses incidentes servem como um alerta sobre os riscos associados a exercícios de alta intensidade e a importância de um ambiente seguro e bem monitorado. As academias devem estar preparadas para agir rapidamente em situações de emergência, assegurando a segurança e o bem-estar de todos os seus frequentadores.

