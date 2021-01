Homem em Itaituba usa nome e foto de advogado para aplicar golpes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois de descobrir o golpe, Alexandre publicou um alerta nas redes sociais para que a população fique alerta para não cair no golpe. “Não sou eu, está utilizando minha foto se passando pela minha pessoa, fiquem atentos! Não estou utilizando essa foto no perfil do WhatsApp” diz trecho da publicação.

O estelionatário afirma às vítimas que elas “não estão mexendo com bandido não, é pessoa honesta”. Para finalizar o golpe, ele utiliza uma conta bancária de uma mulher com o nome Sabrina Jerônimo da Silva, supostamente sua esposa.

Uma vítima do golpe informou a um primo do advogado que estavam utilizando a imagem e seu nome na tentativa de vender uma moto. O primo o procurou para perguntar sobre a venda da moto na internet e neste instante Alexandre descobriu que estavam utilizando sua foto para aplicar golpes.

(Foto:Reprodução) – A foto e nome do advogado itaitubense Alexandre Victor Alves Magris, de 24 anos, estão sendo usados por golpistas para aplicar golpes de falsas vendas através de um aplicativo de mensagens instantâneas, com o número (93) 99224-0977.

You May Also Like