Homem encontrado aos prantos caído em via publica, é socorrido pelo Samu,veja no que deu (dor de amor);Vídeo

(Foto: Reprodução) – Um video circulou neste sábado, 8 de abril de 2023, e mostra o Samu chamado para atender um rapaz que estaria jogado no meio da rua, aos prantos e, por não saberem o que ele tinha, acionaram o socorro. O video viralizou dizendo que o caso aconteceu em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A reportagem do Jornal Folha do Progresso, buscou informações junto ao SAMU, que disse não ser de Novo Progresso,“nos não usamos este uniforme oficial, isto ai em outra cidade”, informou. Nos comentários os internautas comentam que foi em Santarém, nas, a reportagem não conseguiu confirmar com o SAMU de Santarém.

O video não tem corte, mostra ser real, sem montagem. Ao chegarem no local, os socorristas do Samu viram o rapaz jogado no meio da via, chorando muito e, ao se aproximarem para entender a situação, os enfermeiros constataram que o jovem “só” estava sofrendo por um “amor que o havia deixado”. Veja o vídeo:

Assista no Twitter

Moradores encontram homem aos prantos em via pública, chamam Samu e vejam no que deu.(dor de amor) ;leia mais: https://t.co/BxgVe8AtgM pic.twitter.com/IIYXmbXYBZ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 10, 2023

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 10/04/2023/06:59:40

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

