Cochilos durante o dia podem ser um fator de risco para hipertensão e derrame

(Foto:Reprodução) – A Associação Americana do Coração (American Heart Association) publicou uma pesquisa que aponta que o costume de tirar cochilos está associado ao risco aumentado tanto para hipertensão quanto para acidentes vasculares encefálicos, o derrame. As sonecas, tão comuns na vida das pessoas, são um hábito que se relaciona com tais problemas de saúde.

Quando comparados aos participantes que nunca tiram cochilos, os habituais do cochilo apresentam mais de 10% de chance de desenvolver um quadro de pressão alta. Em relação ao derrame, o número é ainda maior. Quase 25% deles apresentam maior risco de sofrer um acidente vascular encefálico.

Especialistas da área de saúde apontam que cochilar durante o dia não é necessariamente prejudicial. No entanto, muitas pessoas que optam pela soneca dormem mal durante a noite, e essa é uma condição que se relaciona com um pior quadro de saúde.

É preciso analisar se a pessoa não tem outros problemas, como fumar e beber, ter insônia ou roncar. Hábitos que não são saudáveis podem contribuir com o aumento de cochilos. Faz-se necessário analisar o estilo de vida de uma maneira geral para entender o porquê das sonecas.

Caso a pessoa sinta sonolência em excesso, é importante ir ao médico, que pedirá exames para checar se há falta de alguma substância no corpo que pode ser reposta com alimentação específica ou suplementos. Uma dieta balanceada e hidratação adequada ajudam o organismo a funcionar melhor.

É fundamental que as pessoas deem a devida atenção ao sono noturno. A higiene do sono, isto é, rotinas que ajudam o indivíduo a dormir, pode colaborar para que a pessoa se sinta descansada. Os hábitos saudáveis incluem o estabelecimento de horários para dormir e acordar. A prioridade deve ser o sono e o relaxamento.

Para desligar dos problemas, é preciso deixar as telas de lado na hora de ir para a cama. O quarto deve ser um ambiente tranquilo. As luzes apagadas ajudam na produção de melatonina. A diminuição de ruídos, através de tampões de ouvido ou janelas próprias, pode ajudar a manter o ambiente silencioso.

A atividade física é uma das principais aliadas de uma boa noite de sono. Para tanto, a pessoa deve entender qual o melhor horário para se exercitar. Alguns preferem fazer esportes no fim da tarde ou no começo da noite para relaxar depois. Outros se sentem mais revigorados após a atividade física e optam por fazer pela manhã. Os hábitos saudáveis colaboram com boas noites de sono e diminuição dos cochilos durante o dia.

