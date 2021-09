Adolescente sofre escalpelamento no interior do Pará

(Foto: Reprodução) -Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), o escalpelamento ocorre quando o cabelo prende ao motor do barco e o couro cabeludo é arrancado bruscamente.

Partes do rosto também podem ser perdidas e a recuperação é bastante demorada. Há ainda risco de morte por causa de intensa hemorragia que pode ocorrer.

Ainda segundo as autoridades de saúde, o Estado do Pará registra maior número de acidentes com escalpelamento dos últimos nove anos. Diversos caso já foram registrados este ano em rios paraenses.

Entrando para essa triste estatística, está uma adolescente de 16 anos, que foi vítima de escalpelamento no inicio da tarde desta segunda-feira (27) no Rio Pacajá, localizado no sudoeste paraense.

A adolescente estava em uma embarcação quando teve os cabelos arrancados pelo motor. A menina teve perda total do couro cabeludo.

Ela foi socorrida com os primeiros socorros ainda no município de Pacajá e, em seguida, foi encaminhada para a capital paraense para ser internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é referencia no atendimento para esses casos.

Fonte: DOL

