Homem envolvido em morte de colombiano e de subtenente da Polícia Militar é preso em Santarém

Antônio Jailson da Silva Aguiar já possuía um mandado de prisão em aberto

O serviço reservado da Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (20) em Santarém, no oeste do Pará, um homem suspeito de envolvimento na morte do colombiano Jhon Jairo, ocorrida em janeiro deste ano. Antonio Jailson da Silva Aguiar já tinha um mandado de prisão aberto.

De acordo com a polícia, Antonio estava em um veículo com outros três homens, que também foram apresentados na delegacia para averiguações. Eles foram abordados em um posto de combustível na avenida Magalhães Barata com travessa Irurá, no bairro Aparecida.

“Os nossos policiais estavam monitorando e culminou agora na prisão deles. Conseguimos aborda-los em um posto de combustível e junto com Jailson, estavam três indivíduos que foram trazidos para ser verificada as situações deles se eles não estão devendo nada para justiça também”, disse a Capitã da PM, Izabel Monteiro.

