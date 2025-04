Estado do Pará anuncia permanência de Belterra no Mapa do Turismo, do Governo Federal

Praia do Maguary é um dos pontos turísticos de Belterra, no oeste do Pará — (Foto: Reprodução/@juliaasamara)

Entre os principais pontos turísticos do município estão as praias de Pindobal, Aramanaí, Cajutuba, além da Floresta Nacional do Tapajós.

O Governo do Pará anunciou nesta terça (22) que Belterra, no oeste do Pará, vai continuar entre os municípios do estado que estão inseridos no Mapa do Turismo, programa do Governo Federal.

O município fica na região metropolitana de Santarém e possui diversos pontos turísticos que atraem milhares de visitantes da região, do país e até mesmo do exterior, como as praias de Pindobal, Aramanaí e Cajutuba.

A região também integra parte da Floresta Nacional do Tapajós, a Flona, que tem sido um dos pontos mais visitados na região tanto pelas belezas naturais, como pelos projetos sustentáveis realizados na região e ecoturismo de base comunitária.

Segundo o Governo do Pará, Belterra guarda o legado histórico da Fordlândia, com construções como a Vila Operária e a Casa Um, sendo assim um município de grande importância e relevância para o turismo do estado.

O que é o Mapa do turismo?

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento estratégico do Ministério do Turismo que orienta a aplicação de políticas públicas e investimentos no setor. O Pará conta com 69 municípios integrados ao programa federal.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, para fazer parte, os municípios devem comprovar a existência de um órgão municipal responsável pela pasta, dispor de orçamento destinado ao turismo, contar com prestadores de serviços cadastrados no Cadastur, ter o Conselho de Turismo ativo, entre outras exigências.

“Nosso papel é orientar e facilitar o processo de adesão, com assistência e suporte do corpo técnico da secretaria por meio do Programa Estadual de Apoio à Gestão Municipal, além de promover ações de mobilização e capacitação nos Seminários de Regionalização do Turismo. Os municípios recém-incluídos ou reconduzidos ao Mapa do Turismo apresentam uma diversidade de atrativos que reforçam o potencial turístico do Pará”, explica o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/06:41:51

