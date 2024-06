Homem fica pendurado pelo ombro em caminhão após acidente no PA; VÍDEO

Homem sobreviveu e ficou pendurado enquanto aguardava socorro. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Vítima estava em uma motocicleta com mais uma pessoa. Ambos não morreram, mas ficaram feridos.

Um homem ficou pendurado pelo ombro na parte traseira de um caminhão após um acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém, neste domingo (9).

A vítima estava em uma motocicleta com mais uma pessoa. Ambas não morreram, mas ficaram feridas .

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram como uma das duas vítimas ficou com o impacto, presa na parte de trás no veículo maior.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o homem, que foi encaminhado para atendimento médico em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

