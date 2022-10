Homem fica preso dentro do Banco do Brasil em Novo Progresso

Ele disse à PM que entrou na agência às 23h00, desta sexta-feira, 14 de outubro de 2022, para sacar dinheiro. (foto: Reprodução tv progresso Facebook)

Cliente foi liberado pelo gerente por volta das 24h .

Um cliente ficou por uma hora preso dentro da agência do Banco do Brasil depois que o sistema de segurança travou as portas do local. O Cliente ficou mais de 45minutos preso, Polícia Militar atendeu a ocorrência chamou o gerente do banco. O incidente aconteceu na noite desta sexta-feira (14), em Novo Progresso.

O homem identificado com Senhor Ivo de 64 anos, contou para imprensa que foi ao banco para retirar dinheiro, por volta das 23h00. Ao retornar a porta estava travada.

Segundo o relato, na hora de fazer o saque, as luzes do banco se apagaram. Ao tentar sair, ele percebeu que as portas estavam travadas. No entanto, somente por volta das 24h o gerente do banco apareceu e o homem conseguiu sair.

Procurada pelo Jornal Folha do Progresso, o banco do Brasil informou que as salas de autoatendimento possuem monitoramento contínuo, por meio de sensores de alarme, e são dotadas de mecanismo de fechamento automático da porta de entrada. “O ambiente conta ainda com dispositivos de abertura emergencial para casos em que clientes eventualmente acessem ou permaneçam na sala após o seu fechamento”, informou.

Nota do Gerente do Banco do Brasil

O Gerente Reginaldo Wagner Correa do Banco do Brasil de Novo Progresso emitiu nota nas redes sociais;Boa noite, sou o Gerente da Agência, explicando o ocorrido: fomos acionados pelo monitoramento do banco e polícia Militar que havia alguém preso na Agência, nos dirigimos ao local, abri a porta principal, pedi desculpas ao cliente e perguntei se já havia muito tempo que estava preso, o mesmo com toda a razão estava nervoso, tentei lhe explicar sobre o botão interno que faz a abertura da porta para que não ocorra novamente. Pedimos desculpas pelo transtorno ao cliente. Iremos melhorar a sinalização interna para que não ocorra novamente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...