PC desarticula ponto irregular de vendas de remédios controlados em Marabá, no Pará

PC desarticula ponto de vendas irregular de remédios controlados em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / PC-PA.

Policiais apreenderam diversos frascos, lacres, rótulos de embalagem, além de silica gel.

Policiais civis da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) cumpriram, em Marabá, no sudeste do Pará, um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar dentro de investigação envolvendo denúncias de um local que funcionava como local de vendas de medicamentos controlados sem a devida origem.

Segundo a Polícia Civil, durante as buscas foram apreendidos diversos frascos, lacres, rótulos de embalagem, além de silica gel. Até esta sexta-feira (14), não há notícias de prisão de suspeitos.

O relatório da PC aponta que ficou “comprovado que O local funcionava como uma farmácia de manipulação, onde substâncias eram embaladas e vendidas separadamente da embalagem original”.

Segundo a PC, a investigação deve continuar para distribuir responsabilidades a todos indivíduos envolvidos.

A corporação informou ainda que foi acionada a equipe da Vigilância Sanitária, que esteve no local para aplicar sanções no âmbito administrativo. A operação foi na última terça-feira (11), no bairro Folha 33. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/

