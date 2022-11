Homem furta R$ 3 mil de tratamento de paciente com câncer e gasta em drogas no interior do Pará

Gian Carlos da Silva Moreira foi preso em flagrante no bairro da Matinha, em Cametá. (Foto:Reprodução / Redes sociais).

O suspeito, Gian Carlos da Silva Moreira, foi localizado e preso na tarde de quarta-feira, 2. Ele confessa que gastou cerca de 1.300 reais em álcool e drogas

Uma paciente com câncer foi vítima de furto na manhã de quarta-feira, 2, dentro da própria residência, em Cametá, nordeste do Pará. Um homem, identificado como Gian Carlos da Silva Moreira, de 27 anos, entrou na casa da vítima e furtou R$ 3 mil que eram destinados ao seu tratamento contra o câncer. Após denúncia, o homem foi localizado e preso.

A vítima teria reconhecido o criminoso e feito, imediatamente, uma denúncia contra Gian na delegacia, informando que ele era morador do bairro Baixa Verde. De posse das informações, a polícia montou uma equipe de busca e apreensão que, mais tarde, localizou Gian nas proximidades da avenida Perimetral com a travessa Santa Clara, no bairro da Matinha.

Na ocasião, já por volta das 15h30, o suspeito foi encontrado em uma moto, conduzida por um homem que alegou ser piloto de aplicativo e não ter participação no crime. De posse de Gian Carlos da Silva Moreira estavam: duas petecas de óxi de cocaína, cinco carteiras de cigarro, um relógio dourado da marca Technos e R$ 1.723,00 dos 3 mil que haviam sido furtados.

Gian Carlos chegou a confessar que gastou em torno de 1.300 reais com whisky e drogas. Ele também direcionou a polícia até a BR-422, no conjunto Caamutá, onde estava sua companheira de posse de uma quantia em dinheiro e mais cinco carteiras de cigarro, também produto do furto.

A guarnição realizou as apreensões e informou à vítima, paciente com câncer, que ela deveria ir até a delegacia de polícia para reaver os seus bens. O suspeito foi preso e passará pelos procedimentos cabíveis. A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes junto à Polícia Civil do Pará (PC). ( Com informações de Gazeta do Pará).

Jornal Folha do Progresso em 03/11/2022/09:42:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...