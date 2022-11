Lavador de veículos é assassinado a tiros enquanto trabalhava em Parauapebas

Na cena do crime, foram recolhidos cartuchos deflagrados de calibre .380 (Foto:Reprodução / Portal Pebão)

Um carro se aproximou da vítima e um dos passageiros realizou os disparos contra a vítima que morreu na hora

O lavador de veículos Melkezedec Gonçalves dos Anjos foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (2) enquanto trabalhava num lava a jato localizado na Rua Gilbaltrar, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, região sudeste do Pará. Um carro chegou no local e um dos passageiros realizou disparos de arma de fogo contra a vítima. Melkezedec tinha 18 anos e morreu na hora. A polícia não soube informar quantas pessoas estavam dentro do veículo nem o que motivou o crime.

Na cena do crime, foram recolhidos cartuchos deflagrados de calibre .380. A vítima realizava diárias no lava-jato para poder complementar a própria renda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência e isolou a área para que o corpo pudesse ser removido pela Polícia Científica do Pará (PCP).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil (PC) e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Ajude com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

(As informações foram divulgadas pelo Portal Pebão).

