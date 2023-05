Pará tem sete vírus preocupantes em circulação

Segundo médicos, as vacinas ainda são as melhores armas para se proteger dessas doenças | FOTO: ANTONIO MELO

Segundo a Sespa, essas infecções podem comprometer o sistema respiratório. Por isso, é preciso estar atento e com vacinas em dia

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) revelou que circulam no Pará sete vírus que podem comprometer o sistema respiratório. Essas doenças, quando não prevenidas ou tratadas de forma adequada, podem desencadear uma série de complicações e até levar a óbito. Algumas dessas infecções virais chegam a se confundir, já que apresentam os mesmos sintomas. Por isso, é preciso estar atento e, principalmente, com as vacinas em dia.

A Sespa destacou que a adesão à Campanha de Vacinação contra a Influenza, no Estado, ainda está longe de atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 2.508.410 dos habitantes, cerca de 10% de toda a população. Segundo a secretaria, até o dia 20 de abril haviam sido vacinadas 252.800 pessoas. Além da influenza A e B, circulam no Pará os vírus SARS-CoV2, Adenovírus, Sincicial, Metapneumovírus e Rinovírus.

A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Nazaré Athayde, destaca o movimento antivacina e o silêncio sobre algumas doenças como fatores que levam a uma falsa sensação de proteção. “Pouco se ouve falar, por exemplo, da poliomielite que corre risco de voltar e de tantas outras que estavam erradicadas como o sarampo. Então, esse silêncio e o movimento antivacina que enfrentamos, são alguns dos vários motivos de não conseguirmos total eficiência nas campanhas”, afirma.

CHAMADOS

Para a médica infectologista, Andrea Beltrão, é necessário que a população atenda aos chamados das campanhas de imunização e mais do que isso, mantenham os cuidados aprendidos durante a pandemia para evitar novos surtos de doenças virais.

“As vacinas são as melhores armas contra esses vírus, mas também é necessário o trabalho de prevenção, pois muitas delas os sintomas se assemelham e não sabemos como cada organizamos vai responder. Por isso, as orientações de higienização, uso de máscaras e evitar ambientes aglomerados quando estiver se sentindo mal, devem permanecer”, diz.

A especialista listou os principais sintomas das doenças virais que circulam no estado e os riscos que elas podem trazer para a saúde quando não tradadas. “Vale lembrar ainda que, independente das faixas etárias, todas aquelas pessoas que não estão vacinadas se tornam vulneráveis às infecções. No caso dessas doenças, os imunizantes podem ser encontrados facilmente pelo sistema público de saúde”, pontuou a infectologista.

Os vírus

Cuidados

Influenza A

Acomete principalmente as vias aéreas superiores, somente algumas variantes possuem diferenças como o H1N1. Os principais sintomas são: coriza, dor de cabeça, febre e congestão nasal. Os fatores de risco podem aumentar caso a pessoa possua alguma comorbidade relacionada ao pulmão, por exemplo. Nesses casos, as manifestações ficam mais graves e alongadas, podendo fazer o paciente desenvolver uma pneumonia.

Influenza B

Esse tipo possui sintomas parecidos com o tipo A, e que começam a se manifestar logo no início da infecção, sendo os mais comuns a febre, calafrios, dor de garganta, tosse, nariz escorrendo e dor de cabeça. Da mesma forma que a Influenza A, se houver maiores comorbidades, quando não tratada a doença pode evoluir para uma pneumonia.

Coronavírus (SARS-CoV2)

Causador da Covid-19, esse é o vírus que ficou conhecido no início da pandemia como o “novo coronavírus”. A doença foi responsável por uma alta taxa de mortalidade nos últimos anos e sintomas se assemelham aos de um resfriado como a tosse, febre, coriza e dor de garganta. A pessoa infectada pode ainda ter perda de olfato, paladar e dificuldades para respirar.

Adenovírus

Pode causar infecções em diferentes órgãos, mas principalmente nas vias respiratórias. A doença provoca sintomas como febre, tosse, coriza, dor de cabeça, de garganta e de ouvido. A conjuntivite também é um sinal típico da infecção que, quando não tratada pode evoluir para uma pneumonia, otite média, meningite ou bronquiolite.

Vírus sincicial

Esse tipo causa infecção das vias aéreas superiores e, às vezes, das vias inferiores. Os sintomas típicos podem incluir corrimento nasal, febre, tosse e desconforto respiratório.

Metapneumovírus

Não muito diferente dos demais, o Metapneumovírus também está associado a infecções que comprometem o trato respiratório. Em casos mais graves, a doença pode levar a um estado de bronquiolite e pneumonia. Os sintomas também incluem corrimento nasal, febre e tosse.

Rinovírus

Os sinais mais comuns da infecção por esse vírus são: Garganta inflamada, tosse, coriza, dor de cabeça e febre. Ele também se assemelha a outros resfriados comuns, mas é preciso ficar atento para que a infecção não evolua para um quadro mais comprometedor como a insuficiência respiratória ou pneumonia.

Belém retoma vacinação hoje contra covid e influenza

A vacina contra a covid-19 e a influenza volta a ser ofertada pela Prefeitura de Belém a partir desta terça-feira (2). As vacinas serão ofertadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos hospitais militares e em universidades parceiras até sexta-feira (5). Já em 13 UBS, nas salas de vacinas nos shoppings e em duas universidades, a vacinação segue até o próximo sábado (6), em horários distintos.

Nas UBS e nos hospitais militares estarão disponíveis os imunizantes correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, Covid monovalente e bivalente, além de outros imunizantes para a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos. Já nos shoppings e universidades estarão disponíveis só a Pfizer Bivalente e Influenza. Os documentos necessários são a identificação com foto, CPF e cartão de vacinação.

Onde se vacinar

Unidades de Saúde – De segunda a sexta-feira – Das 8h às 17h. Todas as vacinas disponíveis:

Unidades de Saúde – De segunda a sábado – Das 8h às 17h. Todas as vacinas disponíveis:

Unidades que estão com a vacinação suspensa temporariamente:

– UMS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N;

– UMS Tavares Bastos – Av. Rodolfo Chermont, 170 – Marambaia;

– UMS Curió – Curió – Pass. Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

– UMS Cremação – Rua dos Pariquis, 2906 – Cremação ;

– USF Parque Guajará – Av. Augusto Montenegro, S/N – Parque Verde;

– USF Carmelandia – Rua Tancredo Neves, 2 – Mangueirão.

Salas de Vacinas nos Shoppings, das 10h às 17h, de segunda a sábado – Disponíveis bivalente e influenza:

Shopping Pátio Belém;

Parque Shopping;

Shopping Boulevard;

Shopping Grão-Pará;

It Center.

Salas de vacina nas universidades – Disponíveis bivalente e influenza:

– Unama (de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h e aos sábados de 10h às 17h)

– Fibra (de segunda a sexta-feira – 9h às 17h)

– Unifamaz (de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h e aos sábados de 10h às 17h)

– Uepa – Escola de Enfermagem Magalhães Barata (de segunda a sexta-feira – 9h às 17h)

– Hospitais Militares:

– Aeronáutica – 8h às 17h (segunda a sexta-feira). Endereço: Av. Almirante Barroso – 3492;

– Exército – 8h às 12h (segunda a sexta-feira). Endereço: Tv. Marquês de Pombal – 850;

– Naval – 8h às 12h (terça e quinta-feira). Endereço: Rua do Arsenal, nº 200 .

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/17:41:38 Com informações de Wesley Costa / Diário do Pará.

