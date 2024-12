Polícia Investiga Caso de Envenenamento de Gato em Condomínio de Luxo em Belém

(Foto: Reprodução) – Há poucos dias um cão foi espancado até a morte em uma embarcação atracada na Estação das Docas

A Delegacia do Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) está investigando o suposto envenenamento de um gato de estimação, ocorrido no condomínio residencial Claude Monet, localizado na Travessa Rui Barbosa, no bairro de Nazaré, em Belém. O caso ganhou notoriedade após moradores filmarem um morador do prédio exibindo o veneno na garagem do condomínio. Segundo relatos, este morador já teria previamente ameaçado matar o gato, um animal preto conhecido como “Pretinho”, o que acabou se concretizando.

Apesar de ter sido levado a um médico veterinário em busca de tratamento, o gato não resistiu aos efeitos do veneno e morreu. A delegada responsável pela apuração do caso determinou que o corpo do animal fosse encaminhado para análise e iniciou o depoimento de testemunhas, incluindo moradores e funcionários do prédio.

Este caso de maus-tratos a animais ocorre em um contexto preocupante, já que, há poucos dias, outro incidente de violência contra animais foi registrado em Belém, quando um homem foi flagrado espancando um cachorro até a morte em uma embarcação atracada na Estação das Docas.

Conforme o § 1º, Art. 32, da Lei nº 9.605/98, a prática de maus-tratos contra animais domésticos pode resultar em pena de 2 a 5 anos de reclusão, com aumento de 1/6 a 1/3 da pena se o crime resultar na morte do animal. A investigação continua, e o suspeito poderá ser responsabilizado de acordo com a legislação vigente.

