Imagens fortes! Funcionária mata cachorro enforcado em pet

O cachorrinho Mike, de apenas 8 meses de vida, morreu vítima de maus-tratos por uma funcionária de um pet shop em Arapoanga, Região Administrativa do Distrito Federal | Foto: Reprodução/Vídeo e Arquivo Pessoal

O animalzinho de apenas 8 meses de vida foi entregue aos cuidados do pet shop para um procedimento de banho e tosa. O pequenino foi encontrado sem vida, pendurado na coleira, pelo filho da tutora

Apesar da Lei nº 14.064/2020 ter aumentado a pena para maus-tratos contra cães e gatos, com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, ainda são diversos os registros e crimes cometidos pelo Brasil.

O que chama mais atenção é que essas ocorrências acontecem, por vezes, em locais que deveriam zelar pela guarda dos seres de quatro patas, como é o caso dos pet shops, onde os tutores depositam a confiança e, principalmente, a vida de seus pequeninos.

Lamentavelmente, mais um caso de maus-tratos foi registrado. Dessa vez, na cidade de Arapoanga, Região Administrativa do Distrito Federal (DF). Um cachorrinho, de apenas oito meses de vida, foi morto enforcado durante a tosa realizada por uma funcionária de um pet shop. O caso aconteceu na tarde do último sábado (07).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou, pelo crime de maus-tratos a animais, a funcionária de um pet shop suspeita de causar a morte do cachorrinho “Mike”.

O CRIME

Diana, a tutora de Mike, conta que o filho dela foi buscar o cachorrinho, mas ao chegar no estabelecimento se deparou com o animal pendurado pela coleira, sem vida e sem qualquer funcionário para dar explicação.

O petshop alegou, inicialmente, que o animal teve um infarto. Argumento que foi refutado pela tutora, uma vez que o cachorrinho era calmo.

Imagens do circuito interno foram solicitadas por Diana, que recebeu do pet shop apenas um vídeo editado.

A mulher denunciou o caso para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que conseguiu recuperar o vídeo e confirmou que a funcionária responsável pela tosa foi responsável pelo enforcamento de Mike.

A PCDF indiciou a funcionária pelo crime de maus-tratos a animais com resultado de morte, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada de um sexto a um terço em caso de condenação.

Atenção! As imagens são fortes e não recomendadas para pessoas sensíveis:

Imagens fortes! Funcionária mata cachorro enforcado em pet. Leia mais: https://t.co/xuxBwmcQnz pic.twitter.com/1QvkxOu92Y — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 12, 2024

Fonte: Diário de Pernambuco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/12:45:25

