Homem invade duas casas ,furta objetos e tenta sequestrar criança de 3 anos em Novo Progresso-PA

HOMEM INVADE DUAS CASAS NO BAIRRO SÃO MARCOS, FURTA OBJETOS E TENTA SEQUESTRAR UMA CRIANÇA DE 03 ANOS.

Por volta das 12 horas deste domingo(11), um homem invadiu duas residências no Bairro São Marcos em Novo Progresso. Furtou um notebook e uma carteira em uma delas e tentou sequestrar uma criança de 03 anos em outra casa.

A primeira ação do bandido foi na rua Jacarandá, ele invadiu a casa, de onde furtou um notebook e uma carteira de documentos, mas quando saiu do local os moradores estavam chegando e perceberam os objetos nas mãos do ladrão, fotografaram e o seguiram. Quando o meliante percebeu que estava sedo seguido invadiu outra casa na Rua Tauari ali próximo e abandonou os objetos.

Em seguida o homem invadiu o pátio da casa vizinha, tentou sequestrar uma criança de 03 anos de idade que brincava no local. A menina conseguiu escapar e correu pedindo socorro para sua mãe dentro de casa.

O meliante então saiu andando tranquilamente pela rua Tauari em direção ao Bairro Jardim América.

A Polícia Militar foi acionada para atender as ocorrências e uma Guarnição chegou rapidamente no endereço, fez os procedimentos, encontrou os objetos furtados e saiu em diligências na captura do acusado na expectativa de prende-lo em flagrante.

Fonte: /Fonte: Edio Rosa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...