Homem para carro e assedia criança saindo da escola em Novo Progresso;vídeo

Uma mãe postou nas redes sociais o flagra em sentido de alerta as autoridades e proteção das crianças.

Veja postagem

Atenção População de Novo Progresso-PA, principalmente pais e mães e responsáveis por suas crianças ! Este vídeo acima é real e aconteceu aqui em Novo Progresso em plena luz do dia às 11 horas na Avenida Brasil! O mal está solto rondando e estão atacando nossas crianças indefesas em plena luz do dia sem nenhum tipo de pudor! Este fato ocorreu nesta sexta feira 09 de fevereiro de 2024 às 11 da manhã na Avenida Brasil próximo ao Skina Brasil ! O acusado que está dentro do carro abaixa o vidro e chama a criança que está vindo inocentemente da escola, pois ali é o seu caminho de todos os dias, e mostra as partes íntimas para ela que ao perceber sai correndo desesperada! Por favor alertem suas crianças todos os dias a não entrarem em carros de estranhos , não aceitar presentes, não aceitar convites , falem para eles saírem correndo de perto do mal ! Isso é muito sério pois o perigo está mais perto do que você imagina! Vamos salvar nossas crianças, nossos filhos! Estou divulgando este vídeo para alertar a população.

Nas imagens é possível ver uma menina andando na calçada, quando carro que esta estacionado ao ver a menina abre o vidro e chama a criança. O vídeo mostra que o motorista pareceu chamar a menina, que se aproximou e depois sai correndo.

Assista

Homem para carro e assedia criança saindo da escola em Novo Progresso-

Nas imagens é possível ver uma menina andando na calçada, quando carro que esta estacionado ao ver a menina abre o vidro e chama a criança.Leia e assista mais>https://t.co/QxLDvmBLBD pic.twitter.com/GVMDQpZscm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 12, 2024

