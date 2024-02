Homem invade festa e mata mulher com tiro na testa na frente do filho em Sinop-Mato Grosso

O crime ocorreu em uma casa de festa no bairro Setor Industrial, em Sinop (500 km de Cuiabá), na madrugada desta sexta-feira (09).

Maíra Cristina Vergutz, 37 anos, foi morta com um tiro na testa em uma casa de festas no bairro Setor Industrial, em Sinop (500 km de Cuiabá), na madrugada desta sexta-feira (09). A vítima trabalhava no local. O filho dela, de 6 anos,estava com a mãe e presenciou o assassinato.

Segundo informações, o crime ocorreu por volta das 3h. A vítima trabalhava em um evento em uma casa de festas. A vítima e os colegas de trabalho estavam encerrando a festa quando dois homens chegaram ao local.

A vítima teria ido de encontro com o assassino que efetuou um disparo contra ela. Fugindo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte ainda no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para a realização dos procedimentos necessários e encaminhou o caso para necropsia.

Em nota, o estabelecimento comercial comunicou a morte de Maíra e lamentou o ocorrido. “Com muito pesar comunicamos o falecimento da nossa querida amiga Maira Cristina. Maira colaborava na nossa equipe e sempre foi estimada por todos nós. Nossos sinceros agradecimentos por tudo que vivemos nessa vida e os nossos profundos sentimentos a toda família. Em razão do luto, nossas atividades estão suspensas no dia de hoje.”, escreveu em uma página no Instagram.

O caso é investigado.

Fonte: ReporterMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2024/09:49:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...