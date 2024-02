VÍDEO: Agentes municipais de trânsito são presos pela PF por suborno em frente ao aeroporto de Belém

Câmeras de monitoramento mostram quando um condutor com CNH vencida entrega R$ 300 aos agentes da Superintendência de Mobilidade de Belém.

Dois agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram presos pela Polícia Federal e Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (8). Os agentes foram flagrados exigindo suborno de um motorista com CNH vencida. A Polícia Civil do Pará abriu um inquérito para apurar o caso.

“As câmeras de monitoramento mostram quando a vítima entregou R$ 300 aos guardas de trânsito”, segundo a Polícia Federal. Imagens divulgadas pela PF mostram o momento em que um dos guardas estaria recebendo dinheiro – veja no vídeo acima.

O flagrante ocorreu por meio do circuito de imagens do Aeroporto Internacional de Belém. Por volta das 16 horas, os agentes abordaram o condutor do veículo e exigiram dinheiro para não haver autuação.

Os presos foram levados à Seccional da Sacramenta, onde foram autuados em flagrante pelo crime de concussão.

O condutor que foi abordado pelos agentes da Semob confirmou estar com a CNH vencida e disse que após exigirem um pagamento deu dinheiro para que fosse liberado.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que “repudia qualquer tipo de conduta que não condiz com os princípios que norteiam a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” e que ” vai tomar as medidas necessárias cabíveis, após a apuração dos fatos pela polícia”.

Vídeo:

AGENTES PRESOS Dois agentes da Semob foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira, 8, em frente ao Aeroporto Internacional de Belém após exigirem suborno de um motorista que foi abordado com CNH vencida. pic.twitter.com/YVT90v3Ohu — BT Mais (@belemtransito) February 8, 2024

Fonte: BT Mais e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2024/09:53:53

