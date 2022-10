Homem manda atual companheira matar ex-mulher a facada, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a delegada Amanda Faggion, na madrugada de domingo, houve uma discussão entre o casal e a ex. Segundo os relatos de pessoas que estavam observando a discussão, Tiago repassou uma arma branca (faca) para a suspeita desferir o golpe.

Os suspeitos de cometerem o crime de homicídio são Francisca Tamires Barbosa de Sousa e o companheiro Tiago da Silva e Silva. A vítima era ex-companheira de Tiago, que não teria gostado de encontrá-la no bar com a atual.

A polícia de Moju, na Região do Baixo Tocantins, prendeu em flagrante, na madrugada de domingo (23), um casal suspeito de matar a facada, a jovem Roseane de Jesus Pereira, após confusão em um bar, localizado no bairro Bela Vista, nordeste paraense.

