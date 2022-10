Grávida suspeita de assassinar dois homens a tiros em Terra Nova do Norte (MT), se apresenta na delegacia

O delegado de Polícia Civil, Getúlio Daniel, confirmou para imprensa do MT, que a mulher de 26 anos, principal suspeita de matar Genuir de Barros, 67 anos, e o filho, Marcelo de Barros, 37 anos, no último sábado, em Terra Nova do Norte, se apresentou na delegacia, esta tarde, prestou depoimento e foi liberada. O teor de suas declarações não foi informado. Testemunhas foram ouvidas pela equipe da Divisão de Homicídio. O delegado disse que o caso é complexo e a investigação. “Ainda não foi realizada a prisão de ninguém. Se apresentaram (alguns). Amanhã e depois a gente vai continuar ouvindo. São muitas partes, bastante testemunhas, suspeitos, vítimas. Caso complexo que teve bastante fatos”, disse o delegado.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar e Polícia Civil, a filha de Genuir e irmã de Marcelo, contou que o duplo homicídio ocorreu por “ciúmes” da suspeita de efetuar os disparos, já que ela (testemunha e familiar das vítimas) teria tido um caso com o marido da atiradora, mas, que segunda ela, estava separado da esposa na época. Entretanto, no sábado, a suspeita acompanhada da mãe chegou na casa das vítimas a procura da mulher, quando houve e discussão.

Em seguida, conforme versão da testemunha, o pai e marido da acusada foi até o local, e o chamaram para ir embora. Entretanto, a mulher foi até a caminhonete do marido, pegou uma pistola calibre 380 e efetuou três disparos contra Marcelo. Genuir tentou evitar, mas também acabou baleado.

O marido dela conseguiu tirar a arma em seguida. Depois, a suspeita de atirar acompanhada de sua mãe começaram a agredir a filha de Genuir. O pai da atiradora ainda desferiu “pranchadas de facão” nela, conforme ainda o registro da polícia. O marido da mulher acompanhado da testemunha socorreu Marcelo até o hospital, mas em seguida teria fugido.

