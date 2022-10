Criança leva tiro de assessor de vereador em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Na noite de segunda-feira (24), Elias Fernandes, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após balear um menino de 11 anos na Rua Luiz de Camões, no Bairro Caetanópolis, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

You May Also Like