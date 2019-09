Homem mata a mãe com facadas após discussão em Castanhal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o suspeito, ele teria perdido o controle com a mãe depois de ter ido inúmeras vezes até o mercado fazer compras e ao retornar a vítima teria feito várias reclamações contra o filho.

Um homem matou a mãe com golpes de faca na manhã de sábado (31), em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a polícia, o homem identificado como Francisco Noronha perdeu o controle, efetuando vários golpes contra a mãe após uma discussão. Francisco foi para casa de uma irmã onde foi capturado por Policiais Militares que foram acionados para atender a ocorrência.

