Homem mata colega com disparo de arma durante confraternização em Marabá

De acordo com a polícia, testemunham informaram que o tiro foi acidental. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (29). Foi realizada perícia no local de crime, estão sendo colhidas imagens de câmeras de segurança da área e, vizinhos ainda serão ouvidos. Por G1 PA — Belém 02/02/2020 18h13

O crime aconteceu na rua Simplício Costa, Bairro Novo Horizonte, Cidade Nova. Fabbllu Ohara de Lima Gonçalves, de 30 anos, morreu no local, que é a casa do suspeito. Depois de balear a vítima, o suspeito, segundo a polícia, acionou o SAMU e, ao pedir ajuda, confessou o crime. Mas desde então está desaparecido.

