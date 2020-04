Homem mata namorado com golpe de faca após discussão por ciúmes

(Foto:Divulgação) – Segundo a Polícia Civil, Rodrigo Lima Souza confessou o crime e tentou esconder o corpo

Uma discussão acabou em morte no último sábado (18), em Goianésia do Pará. A vítima, José Graciano da Silva Junior, foi assassinada a golpes de faca pelo namorado, Rodrigo Lima Souza, preso horas depois de cometer o crime.

Acionados por populares, policiais da 9ª Superintendência Regional do Lago de Tucuruí (Risp) seguiram para atender uma ocorrência no bairro Sol Nascente e, chegando ao local, encontraram um corpo identificado como sendo de José Graciano.

Após a remoção e perícia do corpo, a polícia deu inicio às investigações para tentar descobrir o autor e as motivações para o crime. Depis de ouvir várias pessoas do círculo social da vítima, descobriu-se que a última pessoa a estar com ela foi o namorado, Rodrigo.

Localizado e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, inicialmente ele afirmou que José Graciano havia estado em sua casa, mas, teria ido embora algum tempo depois. Durante buscas na residência do acusado, onde também morava uma tia, os policiais descobriram indícios que apontavam Rodrigo como autor do crime.

Nos fundos na casa havia uma única peça de roupa na lavanderia e uma faca. A roupa apresentava manchas de sangue, assim como a faca encontrada junto dela. Diante dos vestígios, Rodrigo confessou ter assassinado o namorado a golpe de faca após uma discussão motivada por ciúmes e, depois, escondido o corpo, a motocicleta e o celular a vítima.

Rodrigo Lima Souza segue agora à disposição da Justiça.

Por:Cleide Magalhães

