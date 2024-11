Homem morre afogado após aposta de R$ 100 para atravessar lagoa em MG

Foto: Divulgação | Um homem de 42 anos, identificado como Nailton José da Silva, morreu afogado na tarde deste sábado (2) em uma lagoa no distrito de Santa Luzia de Caratinga, em Caratinga, Minas Gerais. Nailton estava com amigos e familiares quando um desafio de natação terminou em tragédia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cunhado da vítima relatou que o grupo estava reunido, consumindo bebidas, quando um amigo sugeriu uma aposta de R$ 100 para que Nailton demonstrasse sua habilidade de atravessar a lagoa nadando. Nailton aceitou o desafio e começou a nadar sob os olhares de seus familiares e amigos, que chegaram a filmar o momento. No entanto, em determinado ponto da travessia, ele submergiu e não voltou mais à superfície.

Desesperados, os presentes queriam resgatar Nailton, mas não conseguiram localizá-lo na água. Os bombeiros foram acionados e iniciaram as buscas por volta das 17h55, encerrando o trabalho às 19h10, quando encontraram o corpo da vítima. Segundo o cálculo dos bombeiros, Nailton ficou submerso por aproximadamente 1 hora e 50 minutos, sem chances de sobrevivência.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/15:41:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...