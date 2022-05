Jacaré ataca e arrasta menino para o fundo do rio em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Corpo de Bombeiros confirmou a morte da criança por afogamento na noite desta quarta-feira (4)

Uma criança indígena da etnia Munduruku foi atacada por um jacaré e morreu afogada após o animal tê-la arrastado para o fundo do rio, na zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (4).

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Celso Piquet informou que o menino, de apenas 10 anos, brincava com outras crianças no rio que fica dentro da comunidade indígena, quando o jacaré o abocanhou e o arrastou para o fundo do rio.

Parentes adultos começaram imediatamente as buscas pelo menino com o apio de rabetas, mas já o encontraram sem vida. “Ele não foi despedaçado, provavelmente morreu por afogamento. Nós não fomos acionados. Os próprios familiares da criança a localizaram. O sepultamento será na comunidade mesmo. A nós, infelizmente, só coube lamentar o ocorrido”, informou o oficial bombeiro.

A morte do menino deixou a comunidade estarrecida. Em grupos de Whatsapp circulam vídeos que mostram o avô da criança, Joelson Paleci Apiaká, abraçado com corpo do neto, chorando comovido.

