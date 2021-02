Homem morre após explosão de dispositivo para chá revelação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o porta-voz da Polícia Estadual, Steven Nevel, o dispositivo consistia em um tipo de cano, mas a natureza do material explosivo ainda é desconhecida. A polícia local abriu investigação para descobrir o que causou a explosão.O irmão mais novo da vítima, Michael Pekny, de 27 anos, também ficou ferido com a explosão. Peter Pekny, o irmão mais velho da família, disse acreditar que foi o “mais estranho dos acidentes estranhos que eu poderia imaginar”.O homem enfatizou que a vítima fatal era um “mecânico talentoso que gostava de reconstruir motores e desmontar carros e montá-los novamente”. “Ele estava realmente ansioso para começar uma família”, disse ele sobre o irmão. A morte segue sob investigação da polícia e da unidade de bombas. Christopher teria completado 29 anos nesta terça-feira (23).

