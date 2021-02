Flordelis é internada após ser afastada do cargo de deputada

A decisão dos desembargadores será submetida ao plenário da Câmara – (Foto:| Fernando Frazão Ag.Brasil)

Flordelis dos Santos de Souza (PSD) foi hospitalizada no início da noite desta terça-feira (23), momentos após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de afastá-la do cargo de deputada federal.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da pastora.

Flordelis foi levada para um hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da parlamentar.

Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu afastar Flordelis do cargo até o julgamento em processo no qual é acusada de ser mandante morte do marido, o pastor Anderon do Carmo.

Por: DOL

