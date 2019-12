Homem morre após ser atingido por máquina pesada no planalto, em Santarém

Máquina pesada tombou de cima da carreta atingindo Luiz Ponim — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10), quando a vítima manobrava a máquina.

Um acidente com máquina pesada tirou a vida de um homem na manhã desta terça-feira (10), na comunidade Cipoal, às margens da BR-163, região do planalto em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações de testemunhas, Luiz Pomin, 72 anos, estava manobrando um trator (rolo compactador) em cima de uma carreta, quando a máquina tombou atingindo a cabeça dele.

Familiares informaram à reportagem da TV Tapajós que Luiz Pomin era acostumado a dirigir máquinas pesadas, inclusive a manobrá-las em cima de carretas para o transporte até outras localidades, como seria feito nesta terça. O rolo compactador que caiu sobre Luiz Pomin seria levado para o município de Belterra, no oeste do Pará.



Polícia Rodoviária Federal sinalizou a área do acidente — Foto: PRF/Divulgação

Após comunicação do acidente, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém estiveram no local para isolamento da área e levantamento de informações.

