Homem morre após ser atingido por raio enquanto trabalhava no garimpo na pistinha

Caso ocorreu na quinta-feira,13 de outubro de 2022, no garimpo da Pistinha. (Foto: Reprodução)

Luiz Nogueira Ribeiro, de 27 anos, morreu após ser atingido por um raio, no garimpo da pistinha (Distância de 163 km de Novo Progresso).

De acordo com informações preliminares, Luiz Nogueira Ribeiro, estava manuseando um motor no garimpo, quando recebeu a descarga elétrica. A vítima morreu no local.

Luiz Nogueira Ribeiro, de 27 anos, natural do Maranhão, nasceu no povoado Itapera, que fica entre as cidades de Viana e Matinha, e era filho de João Grosso e Maria do Nascimento, os quais são da diretoria da comunidade. Luiz estava há alguns meses no Pará em busca de emprego e renda. O jovem de 27 anos, deixa esposa e um filho.

O corpo, segundo os familiares, já está sendo transladado para o Maranhão e deve ser sepultado neste domingo 16.

