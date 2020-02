Definindo local da visita de Bolsonaro ao PA para inaugurar BR-163

A inauguração da conclusão da pavimentação da rodovia BR-163 programada para esta sexta-feira (14) no Pará, tem local definido pelo ministro Tarcisio Gomes de Freitas.(Foto:Reprodução/MT)

Conforme o convite o evento oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Estado, será no dia 14 de Fevereiro de 2020 no marco da cachoeira do Curua na cachoeira da Serra .

Leia mais:BR 163 será inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro na divisa do PA com MT

O anuncio foi feito pelo Tarcísio Gomes de Freitas , que confirmou a data e o local em sua pagina do facebook.

leia mais:Definida data da inauguração da Br 163 no Pará por Bolsonaro

Bolsonaro deixa Brasília por volta das 7h30min, acompanhado dos ministros da Infraestrutura, Tarcísio Freitas e comitiva, além de parlamentares do Mato Grosso e do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Santos Filho.

Ainda não está definido se o presidente fará voo direto até base aérea da serra do cachimbo, no municipio de Novo Progresso, pois dependerá das condições climáticas. Da base aérea, Bolsonaro pode seguir de helicóptero ou em comboio até a km 102 da rodovia BR 163, com previsão de chegada às 14h000min, onde ocorre a cerimônia.

PUBLICAÇÃO DO MINISTRO ;

Em respeito ao compromisso que assumimos com caminhoneiros, produtores e cidadãos que aguardam há 45 anos por este dia, comunico que, nesta sexta (14/02), o presidente Jair Messias Bolsonaro irá pessoalmente inaugurar a conclusão da pavimentação da BR-163 até Miritituba, no Pará. Promessa que fizemos no início do ano passado em meio a uma fia de mais de 50km de caminhões por conta dos atoleiros. https://www.facebook.com/tarcisiogdf/posts/490827584958430

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...