Ex-PM acusado de matar cachorro a tiros é condenado a mais de 4 anos de prisão em Belém

Crime ocorreu no Natal de 2020 e chocou população. Réu alegou que atirou para se defender do ataque do cão. No entanto, testemunhas negaram esta versão.

O policial militar Luiz Augusto de Almeida da Silva, de 57 anos, foi condenado pela Justiça do Pará, na quinta-feira (13), a quatro anos e oito meses de prisão e multa de R$ 4.282,40 por matar a tiros o cachorro “Lobo”, no dia 25 de dezembro de 2020, no bairro da Pedreira, em Belém.

Na época, o caso foi denunciado nas redes sociais, onde repercutiu amplamente, e chocou a população. Luiz foi expulso da corporação após o ocorrido.

De acordo com testemunhas, por volta das 6h do dia 25, um homem desceu de um carro preto, próximo à esquina com a travessa Angustura, e perguntou para o porteiro de um prédio, se o cachorro, que estava na frente do edifício, era de algum morador do condomínio.

O porteiro respondeu que “não” e, em seguida, o homem sacou uma arma e disparou duas vezes contra o animal, aparentemente sem motivo algum.

Durante o julgamento, no dia 11 abril deste ano, o PM, que confessou os disparos , alegou que atirou para se defender do ataque do cão, o que não condiz com os relatos das pessoas que presenciaram o caso.

Um dia após o crime, dezenas de manifestantes foram ao local da morte do cachorro e levavam cartazes que pediam o cumprimento da pena cinco anos de prisão, para quem comete esse tipo de delito.

