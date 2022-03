Homem morre após ser esfaqueado no Distrito de Moraes Almeida

Vítima sem vida no local. Foto: Reprodução/PM

O esfaqueamento ocorreu por volta das 20h desta terça-feira (8), a motivação ainda é desconhecida. O acusado continua foragido

A guarnição da Polícia Militar do Distrito de Moraes Almeida, foi informada na madruagda desta quarta-feira (9). Por um morador de um possível esfaqueamento no distrito, a testemunha disse ainda que o caso ocorreu por volta das 20h de terça-feira (8), e que o motivo ainda é desconhecido. (As informações são Plantão 24horas News).

De imediato, os policiais militares foram no local informado, e confirmaram a veracidade dos fatos. Porém, a vítima já tinha evoluído a óbito.

A vítima, até o momento não foi identificada, e de acordo com a polícia, não havia nenhuma documentação que identifica-se a vítima, e segundo informações o mesmo não tem parentes no distrito. O acusado após o ato criminoso fugiu do local rumo ignorado.

A Polícia Civil foi informada do caso e todos os procedimentos legais estão sendo tomados perante as autoridades.

Vale ressaltar que a Polícia Militar, está inloco na tentativa de localizar o autor desse homicídio.

