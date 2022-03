Viagens de Bolsonaro para a praia no fim de ano custaram R$ 1,8 milhão

(Foto:Reprodução) – As duas viagens de Jair Bolsonaro para a praia entre o final do ano passado e os primeiros dias de 2022 custaram pelo menos 1,8 milhão de reais aos cofres públicos, diz a Crusoé.

“Entre 17 e 23 de dezembro de 2021, Bolsonaro esteve no Guarujá, no litoral paulista, onde se hospedou no Forte dos Andradas, uma instalação militar administrada pelo Exército. Nesse período, as despesas somaram exatos 915.571,72 reais. O Palácio do Planalto não detalha os gastos alegando riscos à segurança do presidente.” (A informação é de O Antagonista)

“A outra viagem das férias presidenciais teve como destino São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Bolsonaro esteve no balneário entre 27 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro deste ano, quando precisou ser levado às pressas para um hospital de São Paulo em razão de uma obstrução intestinal. O período no litoral catarinense custou precisamente 899.374,60 reais ao erário.”

Jornal Folha do Progresso em 10/03/2022/10:58:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...