Mega-Sena acumulada: Loteria pode pagar maior prêmio do ano no sábado (12/03); veja quanto

Coloque seu nome completo e CPF no verso do comprovante da aposta da Lotofácil.

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

A Mega-Sena acumulou mais uma vez este ano e pode vir a pagar o prêmio de R$ 130 milhões no próximo sábado (12/03). O prêmio do concurso 2462 será o maior de 2022 e, com isso, o desejo de mudar de vida começa a povoar o sonho de milhares de brasileiros, que têm nas loterias, a chance de, quem sabe, ter uma virada de vida (literalmente).

