Mulher morre no hospital após grave acidente de trânsito em Itaituba

Por volta das 12h34min de domingo (25),um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, deixou uma vítima fatal. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um carro avançou a preferencial fazendo com que a motociclista, Camila de Jesus, se chocasse na lateral do veículo.

A vítima, trafegava na travessa Raimundo Preto com a 13 rua, quando houve o impacto. Após a colisão, o motorista do veículo permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiro para que fosse feito os primeiros atendimentos.

Camila foi levada imediatamente para o Hospital Regional do Tapajós, pois fraturou o braço esquerdo, teve várias escoriações pelo corpo e estava com suspeita de TCE (Traumatismo cranioencefálico).

Segundo informações de um dos socorrista do Corpo de Bombeiros, por volta das 23h, a motociclista, que já tinha sofrido três paradas cardíaca, não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito. (Com informações Jhonny Notícias e Blog do Júnior Ribeiro).

Jornal Folha do Progresso em 25/09/2022

