Fiscalização apreende 11 mil garrafas de vodca em Dom Eliseu | PA

Foto: Reprodução | Apreensão de carga ilegal de vodca e álcool em Dom Eliseu, Pará: fiscais da Sefa atuam no combate à sonegação fiscal.

Fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará, apreenderam 11.400 garrafas de vodca sem nota fiscal e 5.747 caixas de álcool 70% com nota fiscal irregular, na quinta-feira (16).

A carga, com valor total de R$ 286.968,6,1 teve origem em Anápolis (GO) e era destinada às cidades de Igarapé-Mirim e Abaetetuba, no Pará.

“Veículo bitrem baú fechado chegou na unidade fazendária e durante o procedimento de fiscalização foi observado que a nota fiscal apresentada de 5.747 caixas de álcool 70% era destinada a uma empresa que estava suspensa do cadastro do Estado, não podendo receber nem comercializar mercadorias”, contou o coordenador da unidade, Gustavo Bozola.

Os fiscais desconfiaram do conteúdo da carga e o veículo foi conduzido ao depósito e iniciada a verificação física da carga, sendo encontrado, embaixo das caixas de álcool, 11.400 garrafas de vodca escondidas, sem nota fiscal.

Foram lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 81.490,80, referente ao ICMS e multa, e as mercadorias ficaram retidas aguardando pagamento.

Eletrônicos – Na terça-feira (14), foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no montante de R$ 109.453,72, relativo a imposto e multa de 232 aparelhos celulares e 601 carregadores de diversas marcas que foram avaliados em R$ 273.316,61, apreendidos pelos fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado da unidade do Tapajós, Baixo Amazonas.

A apreensão ocorreu no domingo (12), durante a abordagem de embarcação inda de Manaus com destino à Belém. “A mercadoria estava armazenada em diversas malas no setor de encomendas da embarcação. A equipe de fiscalização passou a monitorar a carga desde a cidade de Óbidos. A Coordenação Regional da Sefa em Belém foi acionada para auxiliar na diligência junto a empresa destinatária, que teve sua inscrição cadastral suspensa”, relatou o coordenador da unidade Tapajós, Maycon Freitas.

Fonte: Ascom Sefa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/10:10:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...